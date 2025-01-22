KAISERSLAUTERN – Motorradfahrer rast in Kaiserslautern über rote Ampeln und stürzt

Ein 20-jähriger Motorradfahrer überfuhr am späten Samstagabend mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit mehrere rot zeigende Ampeln in der Spittel- und Martin-Luther-Straße. Vor der Ludwigstraße beschleunigte er weiter, sodass er nur auf dem Hinterrad in die Einmündung bog, verlor die Kontrolle über seine Maschine, stürzte auf die Fahrbahn und überschlug sich mehrmals. Der Mann aus dem Landkreis Kaiserslautern wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wird nun wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen ermittelt. An seiner Kawasaki entstand ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro. Quelle: Polizei