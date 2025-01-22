IRLICH – Verkehrsunfallflucht in Neuwied-Irlich – Polizei sucht Zeugen

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 03.06.2026, 18:00 Uhr, und Donnerstag, 04.06.2026, 00:15 Uhr, kam es in der Straße „Auf dem Ebenfeld“ in Neuwied-Irlich zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei wurde ein am Fahrbahnrand geparkter Pkw durch ein Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizeiinspektion Neuwied bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 02631 878-0 oder per E-Mail an pineuwied@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei