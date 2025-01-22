HACHENBURG – Verkehrsunfallflucht in Hachenburg

Ein Verkehrsteilnehmer parkte, am 03.06.2026, zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr, seinen weißen Audi S 3 ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes HIT in 57627 Hachenburg. Als er nach Beendigung seiner Einkäufe zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass dieses im hinteren linken Bereich unfallbeschädigt war. Bei dem Verursacher, der sich zwischenzeitlich unerlaubt entfernt hatte, müsste es sich um ein rotes Fahrzeug gehandelt haben. Die Polizei Hachenburg bittet um die Mithilfe von Zeugen. Quelle: Polizei