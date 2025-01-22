HUNDSANGEN – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 8 bei Hundsangen – zwei Personen schwer verletzt

Donnerstagnachmittag, 25. September 2025 gegen 15:07 Uhr, kam es auf der B 8 zwischen den Ortslagen Wallmerod und Hundsangen in Höhe des Roßborner Hofes zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Fahrer eines Seat geriet ausgangs einer langgezogenen Rechtskurve, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn, auf die Gegenspur und stieß mit dem entgegenkommenden Toyota eines 59-jährigen Mannes zusammen. Beide Fahrer wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehren der VG Wallmerod aus den PKW befreit werden. Beide Fahrer wurden schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt und vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die B 8 war in dem Bereich für die Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten circa drei Stunden gesperrt. Quelle Polizei