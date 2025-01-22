ALTENKIRCHEN – Dienstjubiläen bei der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Gleich zwei Dienstjubiläen konnten bei der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld gefeiert werden. Angela Koch und Brigitte Boehmer konnten beide auf jeweils 25 Jahre in Diensten der Verbandsgemeinde zurückblicken. Bürgermeister Fred Jüngerich sprach den Jubilarinnen im Rahmen einer kleinen Feierstunde seine herzlichen Glückwünsche aus und überreichte ihnen jeweils eine Dankurkunde sowie ein Präsent der Verwaltung. Zudem wünschte er weiterhin viel Erfolg und Freude in ihrem beruflichen Wirken.

Angela Koch besuchte von 1978 bis 1980 die Berufsfachschule für Kinderpflegerinnen in Hennef und arbeitete danach zunächst auf der Kinderstation des Marienhospitals in Bonn. Im Anschluss war sie in den Kindertagesstätten St. Franziskus in Köln und St. Laurentius in Asbach tätig. Während ihrer Tätigkeit in Asbach absolvierte sie zugleich eine Zusatzausbildung als Erzieherin. Sechs Jahre arbeitete sie als Erzieherin und später übernahm sie die stellvertretende Leitung in der Kita St. Pantaleon in Buchholz. Im Jahr 2000 übernahm sie die Leitung der Kindertagesstätte Burgmäuse in Krunkel-Epgert, die sie bis heute innehat.

Brigitte Boehmer begann 1979 ihre dreijährige Ausbildung als Bäckereifachverkäuferin. Nach der Ausbildung arbeite sie drei Jahre in einem Imbiss und war im Anschluss 10 Jahre in selbständiger Tätigkeit mit einem Obst- und Gemüse-Marktstand auf dem Kölner Wochenmarkt vertreten. Seit dem Jahr 2000 ist sie in der Kita Burgmäuse in Krunkel-Epgert als Reinigungskraft beschäftigt.

Zusätzlich zu den Glückwünschen des Bürgermeisters überbrachte Personalratsvorsitzender Frank Schneider die Glückwünsche der Kolleginnen und Kollegen sowie einen bunten Blumengruß.