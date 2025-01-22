HORHAUSEN – Die Horhauser Drachenflugtage sind eröffnet – trotz stürmischem Wind und strömenden Regen

Die Drachenflieger sind da, die Wohnwagen wetterfest, die Drachen hängen an der Kontaktschur.

Das war es für die Eröffnung am Samstagvormittag dann auch schon. Alle wünschen sich jetzt eine schnelle Wetteränderung mit Drachenflugmöglichkeit. Man sehnt sich danach die bunten und fantasievollen Objekte in die Lüfte steigen lassen zu können.

Zur Eröffnung war die Horhauser Prominenz aus Kommunalpolitik, Verwaltung und Geschäftswelt er schienen. Geschütz vor den Wetterunbilden im kleinen Partyzelt begrüßte Bürgermeister Fred Jüngerich Gäste und Akteure. „Die Regenspiele sind eröffnet“. Begrüßung im Zelt und schnell noch ein Gruppenfoto auf der Wiese mit dem Flugdrachen, der in dieser Form auch noch den älteren Generationen in Erinnerung ist. Fotos: Diana Wachow