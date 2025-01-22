BETZDORF – Ein Modehaus mit Tradition – und Zukunft, das Modehaus Burghaus in Betzdorf

Seit mehr als 100 Jahren steht das Modehaus Burghaus in Betzdorf für Qualität, Stil und Kundennähe. Begonnen hat alles 1920 mit einer kleinen Strumpffabrik in Niederfischbach. Heute, über ein Jahrhundert später, ist aus dem Traditionsbetrieb ein Vorzeige-Einzelhändler geworden, der auch überregionale Kundschaft anlockt. Ob Freizeitmode, Business-Looks oder Festtagskleidung – auf 1.200 m² Verkaufsfläche werden alle fündig.

Davon überzeugten sich jetzt auch Landrat Dr. Peter Enders, Bürgermeister Joachim Brenner, Stadtbürgermeister Johannes Behner sowie Michael Becher und Lars Kober, Wirtschaftsförderer der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain bzw. des Kreises Altenkirchen. Neben spannenden Einblicken in die Historie wurden bei diesem Austausch auch Herausforderungen und Perspektiven für die Zukunft angesprochen. So habe die jahrelange Straßensperrung in Steineroth dem Standort Betzdorf und dem Modehaus geschadet. „Wir mussten ins immer wieder neu erfinden und mit der Zeit gehen. So sehen wir den Onlinehandel als Chance, unsere Produkte über den digitalen Weg zu vermarkten, berichtete Geschäftsführer Christoph Burghaus.

Burghaus wäre nicht Burghaus ohne die besondere Herangehensweise: Die Inhaber packen selbst mit an und beraten ihre Kundschaft. Christoph Burghaus betont: „Unsere Kundinnen und Kunden sollen sich wohlfühlen. Mode ist für uns viel mehr als Kleidung – es geht darum, ein Erlebnis und eine Verbindung zu schaffen.“ Diese Philosophie wird auch im Team gelebt: Mit rund 20 Mitarbeitern und Mitarbeitern lebt Burghaus Gemeinschaft und flexible Arbeitsmodelle. O-Ton einer Mitarbeiterin, die sich schon im Rentenalter befindet, aber dennoch gerne für das Modehaus arbeitet: „Für mich ist die Arbeit hier wie Urlaub.“

Das Modehaus Burghaus bietet ein umfangreiches Sortiment: Von klassischer Damen- und Herrenmode über Young Fashion bis hin zu Dessous und Nachtwäsche. Die Burghaus-App macht das Shopping zudem auch online einfach und bleibt dabei nah an den Kundinnen und Kunden.

Für viele ist das Modehaus auch ein Stück Heimat, erfuhren die Gäste. Menschen mit Wurzeln in Betzdorf und Umgebung verbinden Besuche in der Region oft mit einem Abstecher ins Modehaus. Das Einzugsgebiet reicht weit über die Stadtgrenzen hinaus – bis nach Hamm (Sieg), Siegen oder Daaden-Herdorf.