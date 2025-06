HÖHR-GRENZHAUSEN – Verkehrsunfallflucht in Höhr-Grenzhausen, in der Weiherstraße

In der Nacht zwischen Freitag, 13. Juni 2025 und Samstag, 14. Juni 2025 wurde in der Weiherstraße ein am Fahrbahnrand geparkter Dacia bei einem Verkehrsunfall stark beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt. Derzeit liegen keine Hinweise auf den Verursacher, den Unfallhergang oder die genaue Uhrzeit vor. Das verursachende Fahrzeug muss sichtbare starke Schäden aufweisen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Höhr-Grenzhausen unter der 02602/9402-0 zu melden. Quelle Polizei