ERBES-BÜDESHEIM – Schwerer Verkehrsunfall auf der K 7 bei Erbes-Büdesheim – Motorradfahrer schwer verletzt

Gegen 13 Uhr befuhr ein 57jähriger Motorradfahrer die K 7 zwischen Erbes-Büdesheim und Nack. Im Rahmen eines Überholmanövers kam es zum Sturz des 57jährigen, der dabei schwer verletzt wurde. Nach medizinischer Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Die K 7 war zwischen Nack und Erbes-Büdesheim für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt. Für die Ermittlung der Unfallursache wurde ein Gutachter beauftragt. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Wörrstadt unter der Rufnummer 06732-911-2900 oder der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden. Quelle Polizei