HÖHR-GRENZHAUSEN – Freitag, 07. November – Ramona + Chris im Gambrinus

Wer das Casino kennt, kennt auch Ramona – die Stimme, die Herzen berührt und für pure Gänsehaut sorgt! Dank ihrer professionellen Gesangsausbildung vereint sie beeindruckende Stimmkraft mit einer Bühnenpräsenz, die man nicht vergisst. Ob hinter der Theke oder im Rampenlicht – Ramona ist das Herz vom Casino. Kein Wunder, dass man sie liebevoll „the golden voice“ nennt!

An ihrer Seite steht seit vielen Jahren Chris – ein erfahrener Musiker, dessen virtuoses Gitarrenspiel und markante Stimme den gemeinsamen Sound entscheidend prägen. Mit technischer Raffinesse, Gefühl und mitreißender Energie schafft er den perfekten Gegenpart zu Ramonas Gesang.

Gemeinsam bilden die beiden ein perfekt eingespieltes Duo, das mit seinem mitreißenden Rock’n’Pop-Mix das Publikum auf eine musikalische Reise durch vier Jahrzehnte Musikgeschichte mitnimmt.

Ein Abend, den man nicht verpassen sollte – voller Gefühl, Energie und Songs, die unter die Haut gehen und lange nachklingen!

friday on my mind – Das ist unsere hauseigene Erfolgsreihe! Immer freitags auf unserer kleinen Bühne treten Solistinnen, Solisten und Duos auf und sorgen bei freiem Eintritt für authentische Livemusik in entspannter Kneipenatmosphäre.