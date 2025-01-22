HASSLOCH – Arbeitskreis Viroflay lädt zur öffentlichen Sitzung ein – Planungen für 65-jähriges Partnerschaftsjubiläum im Fokus

Der Arbeitskreis (AK) Viroflay lädt alle Interessierten und Freunde der deutsch-französischen Partnerschaft herzlich zur nächsten Sitzung ein. Das Treffen findet am Donnerstag, den 13. November 2025, um 18:00 Uhr im Rathaus Haßloch, im Raum Viroflay (Raum 124), statt. Die Sitzung dient der Koordination aktueller Projekte und der intensiven Vorbereitung auf das bevorstehende 65-jährige Partnerschaftsjubiläum im kommenden Jahr.

Unter der Leitung des Vorsitzenden Jürgen Vogt wird der Arbeitskreis verschiedene wichtige Themen besprechen. Ein zentraler Punkt der Tagesordnung ist der Sachstand der Planungen für das Treffen des Gemeinderats Haßloch in Viroflay vom 21. bis 23. November 2025.

Darüber hinaus werden die folgenden Punkte diskutiert:

Berichte und Nachbesprechungen zu jüngsten Austauschaktivitäten, einschließlich des Besuchs aus Viroflay anlässlich des Andechser Bierfests und der Begegnung der Judo-Clubs sowie des Jugendaustauschs des TC Haßloch.

Das Projekt „Weihnachtsgebäck für Kinder/Jugendliche in Viroflay“ in Zusammenarbeit mit der Siebenpfeiffer-Realschule Plus und dem DRK Haßloch-Meckenheim.

Informationen zur Ersetzung der gestohlenen Gedenktafel von Abbé Stock.

Intensive Planungen für das Jahr 2026, insbesondere die Vorbereitungen zum 65-jährigen Partnerschaftsjubiläum, inklusive der Planung eines „französischen Abend“ (geplant: 23. od. 25. Januar 2026), für den noch Helfer gesucht werden. Die Sitzung, deren Ende gegen 19:30 Uhr geplant ist, bietet eine hervorragende Gelegenheit für Bürgerinnen und Bürger, sich über die lebendige Partnerschaft zu informieren und aktiv einzubringen. Medienvertreter sind herzlich eingeladen, an der Sitzung teilzunehmen und über die zukunftsweisenden Projekte zu berichten.