HÖHR-GRENZHAUSEN – Erfolgreicher Open Day am Campus Höhr-Grenzhausen der Hochschule Koblenz

Freitag öffnete die Hochschule Koblenz ihren Campus Höhr-Grenzhausen für den Open Day und bot Schülerinnen und Schülern ab Klasse 10, Lehrkräften sowie der Öffentlichkeit einen spannenden Einblick in die Welt der MINT-Studiengänge (MINT = Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik). Besonders im Fokus standen die Fachrichtungen Keramik und Glas, die am Standort Höhr-Grenzhausen eine zentrale Rolle spielen.

Faszination Keramik und Glas: Innovationen für die Zukunft: Ohne Keramik und Glas keine Klimaneutralität – dieser zentrale Gedanke zog sich durch das vielseitige Programm. Besucherinnen und Besucher konnten sich in interaktiven Workshops und Laborführungen davon überzeugen, wie essenziell diese Werkstoffe für die Medizintechnik, Raumfahrt und nachhaltige Energietechnik sind. Die Infomesse „Wunderwelt Glas und Keramik“ zeigte eindrucksvoll, wo diese Materialien überall zum Einsatz kommen und welche Karriereperspektiven sie bieten.

Prof. Dr. Ralf Haderlein, Vizepräsident für Studium und Lehre der Hochschule Koblenz, betonte: „Mit Veranstaltungen wie dem Open Day möchten wir junge Menschen für die spannenden und zukunftsweisenden MINT-Fächer begeistern. Gerade die Werkstoffe Glas und Keramik bieten faszinierende Einsatzmöglichkeiten und sind ein Schlüssel zu innovativen Technologien.“

MINT-Vielfalt erleben: Neben der Fachrichtung Werkstofftechnik Glas und Keramik präsentierten sich auch weitere MINT-Studiengänge der Hochschule Koblenz: Die Fachbereiche bauen – kunst – werkstoffe und Ingenieurwesen aus Koblenz sowie Mathematik, Informatik, Technik aus Remagen standen den Besuchenden mit wertvollen Einblicken und Beratungsgesprächen zur Seite.

Forschung und Innovation gehören zu den zentralen Aufgaben der Hochschule. Der Open Day bietet eine ideale Gelegenheit, praxisnah zu zeigen, wie sich wissenschaftliche Erkenntnisse in realen Anwendungen wiederfinden und welche großen Chancen sich daraus für die Studierenden ergeben.

Prof. Dr. rer. nat. Olaf Krause, Prodekan im Fachbereich bauen – kunst – werkstoffe, unterstrich: „Glas und Keramik sind allgegenwärtige und unverzichtbare Werkstoffe in unserem Alltag. Hier in Höhr-Grenzhausen bringen wir Studierenden genau diese spannenden Perspektiven näher und zeigen, welche Zukunftschancen dieser Bereich bietet.“

Open Days der Standorte Koblenz und Remagen: Der Open Day bot eine wertvolle Orientierungshilfe für alle, die sich für ein MINT-Studium interessieren. Neben dem Open Day in Höhr-Grenzhausen gibt es auch an den anderen Standorten der Hochschule Koblenz spannende Einblicke in die Studiengänge und das Campusleben: Mittwoch, 18. Juni 2025 (8 – 14 Uhr) in Koblenz – Freitag, 27. Juni 2025 (8 – 14 Uhr) in Remagen. Die Hochschule Koblenz freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher. Weitere Informationen auf https://www.hs-koblenz.de/opendays

Foto: OpenDay Westerwald Infostand: Interessierte konnten sich rund ums Studium an der Hochschule Koblenz informieren. Foto: Hochschule Koblenz/ Martin Lisek.