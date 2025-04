GERMERSHEIM – 12-jähriger Vermisster aus Germersheim taucht in Frankreich, in Saint Aubin du Perron/Normandie, auf

Infolge intensiver Öffentlichkeitsarbeit erhielt der Vater des Vermissten am 07. April 2025 eine Nachricht über die Sozialen Medien, wonach sich sein Sohn in einer Asylunterkunft in Frankreich, in der Region Normandie, aufhalten würde. Eine unmittelbar in die Wege geleitete Überprüfung durch die französischen Behörden vor Ort bestätigte, dass Suheb bereits am 05. März 2025 am Flughafen in Paris aufgegriffen wurde und verschiedene Einrichtungen durchlief, bis er am 31. März 2025 einen Platz in einem Heim für jugendliche Flüchtlingen in Saint Aubin du Perron erhielt. Gegenüber den Behörden nutzte der 12-Jährige den Namen seines Halbbruders. In dem Heim hielt sich Suheb nur wenige Stunden auf, bevor er mit einem gestohlenen Fahrrad die Örtlichkeit mit unbekanntem Ziel verließ. Die Fahndungsmaßnahmen nach dem Jungen dauern weiterhin an. Die Fahndungsausschreibung wird mit Unterstützung des BKA auf Gesamteuropa und Afrika ausgeweitet. Quelle: Polizei