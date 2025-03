HÖHR-GRENZHAUSEN – Einladung zum Open Day am Campus Höhr-Grenzhausen der Hochschule Koblenz am 4. April 2025

Die Hochschule Koblenz lädt alle interessierten Schülerinnen und Schüler ab Klasse 10, Lehrkräfte weiterführender Schulen sowie die Öffentlichkeit herzlich zum Open Day am Campus Höhr-Grenzhausen am Freitag, 4. April 2025 ein. Der Informationstag findet von 8 bis 14 Uhr in der Rheinstraße 56 statt und bietet ein abwechslungsreiches Programm mit spannenden Einblicken in die Welt der Materialwissenschaften, insbesondere der Keramik- und Glaswerkstoffe.

Die Besucherinnen und Besucher erwarten: Campus- und Laborführungen – Hier können die Teilnehmenden erleben, wo innovative Forschung und Lehre stattfinden. Workshops – Spannende Mitmachangebote vermitteln praktische Erfahrungen und Wissen rund um Keramik und Glas. Infomesse „Wunderwelt Glas und Keramik“ – Hier wird die faszinierende Welt dieser vielseitigen Werkstoffe gezeigt. Alle Infos rund ums Studium – Die Teilnehmenden erfahren alles über Studienmöglichkeiten und Karrierechancen an der Hochschule Koblenz.

Besondere Schwerpunkte liegen auf den innovativen Anwendungen von Keramik und Glas, etwa in der Medizintechnik, Raumfahrt oder nachhaltigen Energietechnik. Zudem präsentieren sich die MINT-Studiengänge (MINT = Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) der Hochschule Koblenz: Neben der Fachrichtung Werkstofftechnik Glas und Keramik aus Höhr-Grenzhausen sind die Fachbereiche bauen – kunst – werkstoffe und Ingenieurwesen aus Koblenz sowie der Fachbereich Mathematik, Informatik, Technik aus Remagen vertreten. Fachleute stehen für alle Fragen rund um Studium und Berufsperspektiven zur Verfügung.

Open Days der Standorte Koblenz und Remagen. Neben dem Open Day in Höhr-Grenzhausen gibt es auch an den anderen Standorten der Hochschule Koblenz spannende Einblicke in die Studiengänge und das Campusleben: Mittwoch, 18. Juni 2025 (8 – 14 Uhr) in Koblenz – Freitag, 27. Juni 2025 (8 – 14 Uhr) in Remagen. Die Hochschule Koblenz freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher. Foto: Hochschule Koblenz/ Martin Lisek