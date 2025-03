HACHENBURG – Scheunenbrand in Hachenburg

Um 00:15 Uhr wurde von der Rettungsleitstelle Montabaur der Brand einer Scheune in Hachenburg-Altstadt gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Streife am Brandort in der Wiesenstraße stand die hinter dem zugehörigen Wohnhaus alleinstehende Scheune bereits voll in Brand. Durch die 40 eingesetzten Feuerwehrleute konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Nachbargebäude verhindert werden. Der Brand ist vollständig gelöscht und der Feuerwehreinsatz beendet. Die unmittelbaren Nachbarn des Brandortes konnten recht zügig wieder in ihre Häuser gelassen werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an und werden durch die Kriminalpolizei fortgeführt. Dem Verdacht der Brandstiftung wird nachgegangen. Quelle: Polizei