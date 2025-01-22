HÖHN – Schwerer Verkehrsunfall auf der K 57 bei Höhn

Am 06. Oktober 2025 kam es gegen 09:30 Uhr auf der K 57 zwischen den Ortschaften Höhn und Fehl-Ritzhausen zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr eine 55-jährige PKW-Führerin die K 57 von Höhn kommend in Fahrtrichtung Fehl-Ritzhausen. Der 47-jährige Fahrer des LKW befuhr die Strecke in entgegengesetzter Richtung. Ausgangs einer Rechtskurve geriet die Pkw-Fahrerin auf regennasser Fahrbahn in Verbindung mit vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrspur und es kam zur Kollision zwischen den Fahrzeugen. Die Pkw-Fahrerin wurde mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des LKW blieb unverletzt. Die K 57 war zwecks Unfallaufnahme für etwa vier Stunden gesperrt. Quelle Polizei