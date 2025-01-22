BETZDORF – Bezirkskönigsschießen des Schützenbezirks 13

In diesem Jahr wird der Bezirksschützenball am 11. Oktober 2025 stattfinden. Austragungsort ist, wie auch schon in den letzten Jahren, die Stadthalle in Betzdorf. Beginn der Veranstaltung ist um 20.00 Uhr. Wie auch schon im vergangenen Jahr steht der Ball unter dem Motto „Oktoberfest“. Die Stadthalle wird entsprechend dekoriert sein.

Aber, so wie dies immer vor dem Ball ist, ermitteln die Majestäten der Schützenvereine im Vorhinein ihren Bezirkskönig beziehungsweise Bezirkskönigin. Auch die Kreismajestäten für die beiden Schützenkreise 13/1 und 13/2 werden ermitteln.

Austragungsort war in diesem Jahr das Schützenhaus in Altenkirchen. Der Vorsitzende des Schützenbezirks 13 Karl-Heinz Pitton konnte 15 Könige beziehungsweise Königinnen nebst ihren „Betreuern“ begrüßen (zwei Könige hatten „vorgeschossen“). Dieser Wettkampf, der im sogenannten Teilerschießen durchgeführt wird, gibt immer wieder einen gewissen Nervenkitzel bei allen Teilnehmern. Vertritt man ja nicht nur sich selbst als Majestät, sondern auch den eigenen Verein.

Bei der Proklamation bzw. Krönung während des Schützenballs ist es dann immer ein Moment der Begeisterungsstürme hervorruft, wenn der eigene König oder Königin immer noch nicht aufgerufen wurde. Es bedeutet dann ja, dass man durchaus Erfolgsaussichten hat unter den letzten drei Teilnehmern zu sein. Beim Teilerschießen entscheidet der niedrigste Teiler, also der Schuss, der exakt in der Mitte der Scheibe ist.

Für die ordnungsgemäße Durchführung des Schießens sorgte Bezirkssportleiter Helmut Meyer. Es wurde in drei Gruppen geschossen und nach knapp zwei Stunden lagen alle Ergebnisse vor, so dass mit der Auswertung begonnen werden konnte.

Wer sich dann aber letztendlich die neue Bezirkskönigskette umhängen kann und Nachfolger der aktuell noch amtierenden Bezirkskönigs Sebastian Groth vom SV St. Hubertus Rennerod wird, bleibt bis zum 11. Oktober ein Geheimnis.

Es kommt aber auch noch zur Proklamation des Bezirkskaisers. Die bisherigen Könige bzw. Königinnen haben diesen Titel am 5. Oktober ausgeschossen und das Ergebnis wird ebenfalls am 11. Oktober bekanntgegeben. Es lohnt sich definitiv den Bezirksschützenball zu besuchen. (die) Fotos: BZ 13