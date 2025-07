HÖHN – Illegale Schrottsammlung in Höhn – Polizei schreitet zweimal ein

Sonntag gegen 17:30 Uhr wurde innerhalb der Ortsgemeinde Höhn ein Lastkraftwagen mit ungarischer Zulassung durch die Polizeibeamten der Polizeiinspektion Westerburg kontrolliert. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer unerlaubt Schrott sammelte, ohne die hierfür erforderlichen Genehmigungen vorlegen zu können. Zudem war für das Fahrzeug keine gültige Haftpflichtversicherung für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nachweisbar. Der Fahrer stand erkennbar unter dem Einfluss alkoholischer Getränke – ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,11 Promille. Daraufhin wurde der Führerschein des Fahrers sichergestellt und das Fahrzeug abgeschleppt. Auch am Montag gegen 14:30 Uhr fiel den Beamten innerhalb derselben Gemarkung erneut ein Lastkraftwagen auf – dieses Mal mit bulgarischer Zulassung. Der Fahrer sammelte unerlaubt Metall- und Elektroschrott. Aufgrund zahlreicher gleichgelagerter Verstöße in der Vergangenheit wurde das Fahrzeug zur Unterbindung einer erneuten Tatbegehung in polizeiliche Verwahrung genommen und soll der Verwertung zugeführt werden. Die Polizei Westerburg kündigt weitere gezielte Kontrolle an, um illegale Schrottsammlung und damit verbundene Verstöße konsequent zu unterbinden. Quelle Polizei