BENDORF – Sachbeschädigung an 21 Fahrzeugen in Bendorf Sayn

Zwischen Samstag, dem 26. Juli 2025, ca. 18:00 Uhr und Sonntag, dem 27. Juli 2025, ca. 11:00 Uhr kam es in Bendorf Sayn zu 21 Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Der zunächst unbekannte Täter zerkratzte mit einem unbekannten Gegenstand die geschädigten Fahrzeuge großflächig. Es dürfte ein Schaden im mittleren, fünfstelligen Eurobereich entstanden sein. Im Rahmen von durchgeführten Ermittlungen konnte ein Tatverdächtiger anhand einer Videoaufzeichnung einer Tat ermittelt werden. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 30-jährigen Mann aus Bendorf. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bendorf telefonisch unter 02622/94020 oder per Mail an pibendorf.wache@polizei.rlp.de zu melden. Quelle Polizei