HÖCHSTENBACH – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 8 zwischen Winkelbach und Höchstenbach

Mittwoch, den 29.07.2026 kam es gegen 21:45 Uhr auf der B 8 zwischen den Ortschaften Winkelbach und Höchstenbach zu einem schweren Verkehrsunfall. Hierbei befuhr ein Traktor, hinter diesem noch zwei weitere PKW sowie als letztes ein Motorradfahrer die Straße von Wahlrod in Fahrtrichtung Winkelbach. Beim Abbiegevorgang des Traktors nach links in Richtung Winkelbach geriet der Motorradfahrer, der sich in einem Überholvorgang der gesamten Fahrzeugschlange mit sehr hoher Geschwindigkeit befand, an den linken Vorderreifen das Landwirtschaftlichen Gefährts. Der Motorradfahrer wurde mehrere Meter durch die Luft und dann auf die Fahrbahn geschleudert, schwer verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Der Traktorfahrer erlitt einen Schock. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt. Die Fahrbahn war für die Dauer von zwei Stunden für die Verkehrsunfallaufnahme gesperrt, entsprechende Umleitungsinformationen wurden gesteuert. Vor Ort waren Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, Polizei und Straßenmeisterei im Einsatz. Quelle: Polizei