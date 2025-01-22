HILGEERT – Erneute Sachbeschädigung an mehreren Pkw-Reifen durch Schrauben

Bereits letztes Jahr im Zeitraum vom Sommer 2023 bis April 2024 sind bei der Polizei Höhr-Grenzhausen, gehäuft Vorfälle angezeigt worden, bei denen Pkw-Reifen durch Schrauben beschädigt wurden. Seit Mitte August 2025, gab es wieder zwei neue Fälle. Eine Auswertung ergab einen Schwerpunkt für den Bereich der Bergstraße in Hilgert. Die Anzahl der Vorfälle sowie die jeweilige örtliche Nähe der Tatorte zueinander legt nahe, dass die Schrauben möglicherweise vorsätzlich ausgebracht wurden. Die polizeilichen Ermittlungen diesbezüglich wurden aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Höhr-Grenzhausen unter der Tel.-Nr.: 02624/9402-0 oder E-Mail: pwhoergrenzhausen@polizei.rlp.de entgegen. Quelle: Polizei