FLAMMERSFELD – Fest der Stiftung des Evangelischen Kirchenkreises Altenkirchen

Zu seinem alljährlichen Stiftungsfest lädt die Stiftung des Evangelischen Kirchenkreises Altenkirchen am Dienstag, 2. September 2025, um 19 Uhr in das Evangelische Gemeindehaus Flammersfeld ein.

Im Mittelpunkt steht der Vortrag von Lisa Brokmeier vom Entwicklungspolitischen Landesnetzwerk Rheinland-Pfalz (ELAN e.V.). Unter dem Titel „Vom Kaffee bis zur Kakaobohne – Fairer Handel trifft Agrarökologie“ zeigt sie auf, wie Fairer Handel und ökologische Landwirtschaft zusammenwirken können, um Antworten auf globale Herausforderungen wie Klimakrise, Einkommensgerechtigkeit und Frauenförderung zu geben.

Musikalisch umrahmt wird das Stiftungsfest von der Pianistin Lillia Litvanowa, die mit ihrem Spiel für festliche Akzente sorgt.

Im Anschluss an den Vortrag werden bei einem festlichen Catering die in diesem Jahr geförderten Projekte der Stiftung vorgestellt – mit vielen unkonventionellen Ideen und Impulsen. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.