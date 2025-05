HERDORF – Einbruch in ein Wohnhaus in Herdorf – Schmuck entwendet

In der vom 19. bis 21. Mai 2025 urlaubsbedingten Abwesenheit der Bewohner zerstörten Unbekannte zunächst die Bewegungsmelder und hebelten anschließend ein verschlossenes Fenster zu einem Wohnhaus im Bahnhofsweg in Herdorf auf. Im Objekt wurden vereinzelte Räume durchsucht und letztlich Schmuck im Wert von circa 3.000 Euro entwendet. Hinweise nimmt die Kriminalinspektion Betzdorf telefonisch unter 02741/926-0 oder per Mail an kibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen. Quelle Polizei