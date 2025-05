ENGERS – Bunte Eröffnung des Kindertreffs in Engers

Freunde treffen, basteln, spielen und dabei eine Menge Spaß haben – das alles und noch viel mehr steht beim Kindertreff Engers auf dem Programm. Nun eröffnete der Kindertreff mit einer bunten Eröffnungsfeier. Im Gemeindehaus der evangelischen Kirche wurde gefeiert, gespielt, gebastelt – und vor allem: ein neuer Ort der Begegnung für Grundschulkinder ins Leben gerufen.

Rund um eine Saftbar, frische Waffeln und viele kreative Mitmachaktionen verwandelte sich der Nachmittag in ein Fest für Familien und Kinder aus dem Stadtteil. Ob Buttons gestalten, Fenster bemalen oder einfach zusammen lachen – das Programm kam beim jungen Publikum gut an und machte vielen Lust auf mehr. Auch die Vertreter des Jugendamts und der Kirchengemeinde freuten sich über das gelungene Fest: der städtische Jugendamtsleiter Bernhard Fuchs, Presbyteriumsmitglied Lutz Bohnstengel und Pfarrerin Natalie Wilcke der evangelischen Kirchengemeinde Engers hießen alle Gäste herzlich willkommen und betonten die Bedeutung des neuen Angebots für die Kinder- und Jugendarbeit im Stadtteil.

Der Kindertreff Engers im evangelischen Gemeindehaus, Dietrich-Bonhoeffer-Straße 8, ist ab sofort jeden Montag von 16:30 bis 18:30 Uhr geöffnet (außer an Feiertagen und in den Schulferien) und richtet sich an alle Kinder im Grundschulalter. Weitere Informationen zum Kindertreff Engers können online unter https://www.up2date-neuwied.de/kindertreff-engers nachgelesen werden.