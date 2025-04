HEDDESDORF – Vortrag Gemeindeschwester plus beim VdK-Ortsverband Heddesdorf

Im Rahmen der Mitgliederversammlung des VdK-Ortsverbands Heddesdorf konnte Vorsitzender Sven Lefkowitz die beiden Gemeindeschwestern plus, Birgit Boos und Melanie Wionzek begrüßen. Die beiden Pflegefachkräfte berichteten in der Versammlung über ihre Aufgaben bei der Unterstützung im Vorfeld der Pflege. So beraten die Gemeindeschwestern kostenlos ältere Menschen zum Beispiel bei gesundheitlichen Themen wie Sturzprävention, Ernährung und Bewegung. Aber auch Freizeitgestaltung und den Alltag erleichternde Hilfen gehören in das Beratungsangebot. Mittlerweile ist auch das Thema Einsamkeit im Alter und die Möglichkeiten zur Minderung ein weiteres Tätigkeitsfeld.

Sven Lefkowitz lobte das Projekt, das mittlerweile unter dem Dach der Kreisverwaltung angesiedelt ist und die Arbeit der beiden Mitarbeiterinnen. Für den VdK Ortsverband bedankte er sich bei den Damen mit einem Blumenpräsent für den Vortrag und wünschte weiterhin viel Erfolg bei der wichtigen Arbeit.

Foto: Die Gemeindeschwestern plus Melanie Wionzek (links) und Birgit Boos (rechts) mit Ortsverbandsvorsitzenden Sven Lefkowitz (mitte) Foto: Martina Beate Jakoby