ALTENKIRCHEN – Kunst zwischen Pixel und Pigment – Vernissage in der Kreisvolkshochschule Altenkirchen

Die Kreisvolkshochschule hat einmal mehr ihre Türen geöffnet, um Kunstschaffenden aus der Region eine Plattform zu bieten: Am Freitag wurde in den Räumen an der Rathausstraße die neue Kunstausstellung unter dem Titel „Kunst – zwischen Pixel und Pigment“ eröffnet. Zahlreiche kunstinteressierte Besucherinnen und Besucher folgten der Einladung zur feierlichen Vernissage, die von KVHS-Leiter Holger eröffnet wurde.

Im Mittelpunkt des Abends standen die Werke des renommierten Künstlers und Grafikers Salvatore Oliverio aus Altenkirchen sowie der Künstlerin Zonia Szysler aus Windeck. Beide präsentierten eine Auswahl ihrer neuesten Arbeiten, die sich auf spannende Weise mit der Schnittstelle zwischen analoger und digitaler Kunst auseinandersetzen.

Für den musikalischen Rahmen sorgte der italienische Liedermacher Santino de Bartolo, der den Abend stimmungsvoll untermalte. Die Ausstellung ist noch bis zum 13. Juni in den Räumlichkeiten der Kreisvolkshochschule zu sehen. Interessierte können die Werke während der regulären Öffnungszeiten oder nach vorheriger Absprache besichtigen.

Foto: Salvatore Oliverio und Zonia Szysler stellten derzeit in den Räumen der Kreisvolkshochschule ihre neuesten Arbeiten aus. Foto: KVHS / Alexandra Bliesen