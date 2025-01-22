HEDDESDORF – Neue Ganztagsangebote an der Grundschule Heddesdorfer Berg in Neuwied starten 2026/2027 – Rheinland-Pfalz ist seit über 20 Jahren das Land der Ganztagsschulen. Im kommenden Schuljahr, wenn der aufsteigende Rechtsanspruch auf Ganztag ab der ersten Klassenstufe erstmals greift, geht der Ausbau der Ganztagslandschaft deshalb weiter.

Gute Nachrichten für Familien in Neuwied: Die Grundschule Heddesdorfer Berg wird wie bereits berichtet zum Schuljahr 2026/2027 zur Ganztagsschule in Angebotsform ausgebaut. Damit erweitert sich das Bildungs- und Betreuungsangebot vor Ort deutlich und bietet Schülerinnen und Schülern künftig eine noch bessere Förderung über den gesamten Schultag hinweg.

Ganztagsschulen in Angebotsform verbinden den regulären Unterricht mit zusätzlichen pädagogischen Angeboten, die sinnvoll über den Tag verteilt sind. Neben Lernzeiten profitieren die Kinder unter anderem von Arbeitsgemeinschaften in Bereichen wie Sport, Natur, kreatives Gestalten oder darstellendes Spiel. Das Angebot findet an vier Tagen pro Woche in der Regel statt und ist für Eltern gebührenfrei. Voraussetzung für die Teilnahme ist eine verbindliche Anmeldung für ein Schuljahr.

Das Land Rheinland-Pfalz übernimmt die vollständige Finanzierung des zusätzlichen Personalbedarfs. Neben weiteren Lehrkräften können auch externe Partner wie Sportvereine oder Musikschulen eingebunden werden, um ein vielfältiges Programm zu gestalten.

Die Landtagsabgeordnete Lana Horstmann begrüßt die Entwicklung ausdrücklich: „Die Einführung der Ganztagsschule an der Grundschule Heddesdorfer Berg ist ein großer Gewinn für Neuwied. Sie stärkt die Bildungsqualität vor Ort und hilft Familien ganz konkret dabei, Beruf und Alltag besser zu vereinbaren. Ich freue mich sehr, dass dieses wichtige Angebot nun auch hier umgesetzt wird.“

Mit dem Ausbau reagiert das Land auch auf den schrittweisen greifenden Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulalter. Neuwied profitiert damit direkt von der langjährigen Strategie, ein flächendeckendes und qualitativ hochwertiges Ganztagsangebot zu schaffen.