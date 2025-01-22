HECKHUSCHEID – Schwerer Verkehrsunfall auf der L 9, bei Heckhuscheid-Niederüttfeld – fünf zum Teil Schwerverletzte, darunter zwei Kinder

Am 16.07.2026 kam es gegen 15:00 Uhr auf der L 9 zwischen den Ortslagen Heckhhuscheid und Niederüttfeld im Bereich einer Kreuzung zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem fünf Personen – darunter zwei Kleinkinder – schwer- und teilweise lebensgefährlich verletzt wurden. Beteiligt sind zwei Fahrzeuge. Zur Klärung des Unfallherganges wurde ein Gutachter beauftragt. Quelle: Polizei