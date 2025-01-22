ALTENKIRCHEN – Emma Schleifenbaum holt DM-Bronze bei den Erwachsenen! -15-jähriges Talent setzt sich durch!

Die erst 15-jährige Emma Marilene Schleifenbaum erkämpft sich in Hamburg die Bronzemedaille der Deutschen Meisterschaft in der U21-Klasse -53 kg.

Etwas unnötig turbulent in den ersten Kampf startend, vergab sie im Viertelfinale die erste Runde und auch viel Energie an eine Kämpferin aus Herringen. Fokussiert und zielstrebig konzentrierte sie sich in den darauffolgenden zwei Runden auf ihre Kopftrefferstärke und nutzte ihre Reichweitenvorteil, um den Kampf letztlich doch äußerst klar für sich zu entscheiden.

Im Halbfinale kam mit der 5 Jahre älteren Adiba Asimi dann das schwerste mögliche Los und die stärkste Gegnerin Deutschlands, die auch international einiges an Goldmedaillen zu verbuchen hat.

Taktisch klug und auf das gegnerische dominante Auftreten mit eigener Dominanz entgegentretend, besiegte Schleifenbaum die Top-Athletin in der ersten Runde und verlor den Kampf erst im späteren Verlauf.

Als jüngster Jahrgang, der erst durch eine Änderung der Kriterien an dieser Meisterschaft mitmachen konnte, bewies sich Eugen Kiefers Athletin vor sehr hoher und älterer Konkurrenz.

Geplant ist auch ein Anfängerkurs für Kinder ab 4 Jahren. Infos: 0160 94504797 www.sporting-taekwondo.de