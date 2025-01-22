HASSLOCH – Arbeitskreis Viroflay lädt zur öffentlichen Sitzung ins Haßlocher Rathaus ein

Der Arbeitskreis Viroflay lädt alle Interessierten herzlich zu seiner nächsten Sitzung am Mittwoch, 19. August 2026, um 18.00 Uhr ins Rathaus Haßloch (Raum Viroflay, Raum 124) ein.

Im Mittelpunkt der Sitzung steht Rückblicke auf die Bürgerreise nach Viroflay vom Juni 2026 sowie der Ausblick auf die Wanderausstellung zu Abbé Franz Stock ab September sowie das Jubiläumswochenende 27. bis 29. November aus Anlass des 65jährigen Partnerschaftsjubiläums in Haßloch. Der Arbeitskreis Viroflay freut sich über eine rege Teilnahme aller Bürgerinnen und Bürger, die sich für die deutsch-französische Freundschaft im Allgemeinen und die Städtepartnerschaft im Besondern engagieren oder informieren möchten. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.