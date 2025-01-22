HAMM – Zweites DTM-Jahr – Tom Kalender mit klaren Top-Ten-Ambitionen – Zweite Saison im Mercedes-AMG Team Landgraf – Tom Kalender möchte an starkes Ergebnis vom Finale anknüpfen – Saisonstart vom 24. bis 26. April 2026 am Red Bull Ring

Tom Kalender startet 2026 in seine zweite Saison in der DTM und geht mit klarer Zielsetzung in das neue Rennjahr. Nach seinem viel beachteten Debüt als jüngster Fahrer der DTM-Geschichte richtet er den Fokus nun auf Konstanz und den nächsten sportlichen Schritt. An den Start geht er wieder für das Mercedes-AMG Team Landgraf, mit welchem er 2024 auch Meister im ADAC GT Masters wurde und im vergangenen Jahr sein DTM-Debüt feierte.

In seiner Rookie-Saison 2025 sammelte der Mercedes-AMG Junior-Fahrer wertvolle Erfahrungen auf höchstem GT3-Niveau. Mehrere Punkteränge sowie Platz fünf beim Saisonfinale in Hockenheim unterstrichen sein Potenzial und markierten einen starken Abschluss des Premierenjahres. Die Saison 2026 steht für Kalender im Zeichen der Stabilität. Mit einem Jahr DTM-Erfahrung, einem vertrauten Umfeld und intensiver Wintervorbereitung will er sich dauerhaft im Spitzenfeld etablieren. Besonders die Konstanz über ein komplettes Rennwochenende hinweg soll den Unterschied machen.

„Die DTM bedeutet mir viel und ich freue mich sehr auf den Saisonstart“, erklärt Tom. „2025 war mein Rookiejahr mit guten Rennen, aber auch einigen Rückschlägen, aus denen ich viel gelernt habe. Das Gelernte möchte ich nun noch besser umsetzen und mich konstant in den Top-Ten etablieren. Über den Winter habe ich intensiv gearbeitet – körperlich und mental – und gehe mit etwas weniger Druck in die neue Saison. Vier Wochen vor dem ersten Rennen werde ich 18 Jahre alt. Zu wissen, dass ich dann allein zur Rennstrecke fahren kann und unabhängiger bin, gibt mir zusätzliche Ruhe und Motivation.“

Mit 16 Rennen an acht Rennwochenenden bietet die DTM-Saison 2026 zahlreiche Möglichkeiten, die eigene Entwicklung in Ergebnisse umzusetzen. Für Kalender geht es darum, sich in der hochkarätigen Meisterschaft zu etablieren. Der Auftakt erfolgt Ende April am Red Bull Ring in Österreich. Im Anschluss geht es direkt im niederländischen Zandvoort weiter. Bevor die DTM im Juni erstmals nach Deutschland kommt und seinen dritten Saisonlauf auf dem Dekra Lausitzring absolviert. Mit dem Norisring, Oschersleben, Nürburgring, Sachsenring und Hockenheim runden weitere renommierte deutsche Strecken den Kalender ab. Fast Media

DTM-Kalender 2026:

24.04.–26.04.2026 – Red Bull Ring (A) presented by VKB-Bank

22.05.–24.05.2026 – Circuit Zandvoort (NL)

19.06.–21.06.2026 – Dekra Lausitzring

03.07.–05.07.2026 – Norisring

24.07.–26.07.2026 – Motorsport Arena Oschersleben

14.08.–16.08.2026 – Nürburgring

11.09.–13.09.2026 – Sachsenring

09.10.–11.10.2026 – Hockenheimring Baden-Württemberg