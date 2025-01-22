BIRKENFELD – Toter Fischotter im Landkreis Birkenfeld gefunden – Trauriger Fund liefert wichtigen Hinweis auf die Rückkehr der Art nach Rheinland-Pfalz

Im Landkreis Birkenfeld ist ein toter Fischotter gefunden worden. Der Fund bestätigt, dass Fischotter Gewässerräume in Rheinland-Pfalz erreichen und erschließen. Das Tier wird zur weiteren Untersuchung der Tierärztlichen Hochschule Hannover übergeben. Ziel ist es, mehr über das Individuum zu erfahren – etwa Geschlecht, Alter und wenn möglich auch Hinweise zur Herkunft sowie zur Todesursache. Sobald belastbare Ergebnisse vorliegen, wird das Projekt darüber informieren.

„Der Fund eines toten Fischotters stimmt uns traurig. Gleichzeitig zeigt er, dass der Fischotter als streng geschützte Art unsere Gewässer wieder erreicht. Umso wichtiger ist es, seine Rückkehr fachlich zu begleiten und Erkenntnisse über Vorkommen und Wanderbewegungen zu gewinnen“, sagt die rheinland-pfälzische Umweltministerin Katrin Eder.

Der Nachweis ist für die Facharbeit im Projekt bedeutsam: Im Rahmen von „Otterland Rheinland-Pfalz“ werden Hinweise auf Vorkommen systematisch dokumentiert und mit standardisierten Methoden überprüft – etwa über die Suche nach Spuren und Losungen sowie über den Einsatz von Wildkameras und Artenspürhunden. So entsteht Schritt für Schritt ein besseres Bild darüber, wo Fischotter in Rheinland-Pfalz auftreten und welche Gewässerabschnitte sie nutzen. Der aktuelle Fund unterstreicht, wie wichtig diese kontinuierliche Datengrundlage ist.