HAMM – Verkehrsunfallflucht in Hamm (Sieg)

Montag, 05. Januar 2026, ereignete sich zwischen 17.00 Uhr und 18.50 Uhr in Hamm (Sieg) ein Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr ein Fahrzeugführer den Balkertsweg, aus Richtung Bundesstraße 256 kommend. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Mercedes-Benz, der beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Quelle Polizei