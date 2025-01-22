BRUCHERTSEIFEN – Geschwindigkeitskontrollen in Bruchertseifen und Birnbach

Montag, 05. Januar 2026, führten Beamte der Bereitschaftspolizei Koblenz in den Vormittagsstunden Geschwindigkeitskontrollen in Bruchertseifen, Bundesstraße 256, und Birnbach, Bundesstraße 8, durch. Hierbei konnten insgesamt 11 Fahrzeugführer gemessen werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Außerdem benutzte ein Fahrer verbotswidrig ein Mobiltelefon. Gegen die Betroffenen wurden die entsprechenden Verwarnungs- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Quelle Polizei