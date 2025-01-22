HACHENBURG – Sachbeschädigung an Wäschereifahrzeugen in Hachenburg

In der Nacht zwischen 12. und 13.05.2026 kam es zur Sachbeschädigung von zwei Firmenfahrzeugen eines Wäschereibetriebes im Kleeberger Weg in Hachenburg. Beide Fahrzeuge befanden sich im Außenbereich im Hofraum der Firma geparkt. Durch Unbekannte wurde an einem LKW mit einem harten Gegenstand vorsätzlich auf die Windschutzscheibe eingewirkt, so dass diese sprunghaft beschädigt wurde. Der zweite LKW, ebenfalls ein Fahrzeug mit Kastenaufbau, wurde durch Auftragen von roter Sprühfarbe am Kastenaufbau beschädigt. Dort wurde durch Unbekannte ein Hakenkreuz großflächig markiert. Weitere, im Hofraum geparkte Firmen-LKW wurden nicht angegangen. Die Tat lässt auf puren Vandalismus schließen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Die Polizei in Hachenburg bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02662-95580. Quelle: Polizei