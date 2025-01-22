HACHENBURG – Sachbeschädigung an Neuwagen bei Opel Asbach in Hachenburg

Montag, 08. Dezember 2025, wahrscheinlich in den frühen Morgenstunden, beschädigten Unbekannte einen Neuwagen des Autohändlers Asbach erheblich. Der zum Verkauf ausgestellte PKW stand zum Tatzeitpunkt auf dem Außengelände bzw. der Ausstellungsfläche des Autohauses (Graf Heinrichstraße 14). Es kam zu einem Gesamtschaden im vierstelligen Bereich. Quelle Polizei