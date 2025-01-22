BEROD – Weihnachtsfeier des VdK Ortsverbandes Altenkirchen

Weihnachtsfeier des VdK Ortsverbandes Altenkirchen fand großen Anklang, Besinnlich, munter und abwechslungsreich könnte man die diesjährige Weihnachtsfeier des VdK Ortsverbandes Altenkirchen beschreiben. Im gut besuchten Dorfgemeinschaftshaus konnten es sich die Mitglieder sowie die Gäste in einer festlich geschmückten Atmosphäre gemütlich machen. Kerzenduft, besinnliche Musik (der Band „TopinMusik“ mit Ulrike Rosenberg und Claus Badke) und gute Stimmung zogen sich den ganzen Nachmittag durch den Saal. Ein toll geschmückter Weihnachtsbaum untermalte die weihnachtliche Stimmung.

Nach einer kurzen Begrüßung durch den Vorsitzenden Bruno Wahl zeigte der Männerchor ALFONÉ mit ihrem Chorleiter Harald Gerhards, mit einigen Sangeseinlagen, ihr Können. Das bunt gemischte Repertoire kam bei den Anwesenden gut an.

Nach diesem einfühlsamen Beginn ging es an das Kaffeetrinken. Ein großes Küchenbuffet mit selbstgebackenem Kuchen durch die Ehrenamtlichen des VdK Ortsverbandes, sowie alternativ Schnittchen, mit frisch aufgebrühtem Kaffee, zog eine Schlange vor dem Buffett mit sich. Die Auswahl an Kuchen war groß und die Entscheidung nicht so einfach.

Natürlich wurden die Begrüßungsworte durch VG-Bürgermeister Fred Jüngerich und durch den 1. Beigeordneten der Stadt Altenkirchen, Markus Trepper mit Neugierde aufgenommen. Ein weiterer Höhepunkt war Matthias Müller, der „Singende Polizist“. Er brachte mit kleinen Geschichten, Anekdoten und selbstgeschriebenen Liedern die Zuhörer in eine mitfühlende Stimmung. Diese wurde durch die Puppe Klothilde, wieder in eine muntere Stimmung geschickt. Jeder konnte hier nach Herzenslust schmunzeln. Zum Schluss bedankte sich Bruno Wahl bei allen die mitgeholfen hatten, diese tolle Feier zu organisieren und durchzuführen und besonders bei den Ehrenamtlichen des VdK Ortsverbandes Altenkirchen.