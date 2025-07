HACHENBURG – Feier den Markt mit Tom Mc Conner – Pop mit urbanem Touch und deutscher Rap – Support: Katarsiz

Tom Mc Conner war 2024 einer der Finalisten bei „Deutschland sucht den Superstar“ und überzeugte die Juroren von Folge zu Folge mit seinem internationalen Flair, das in seiner Performance und auch in seiner Stimme mitschwingt. Seine Texte sind gefühlvoll und atmosphärisch – und bieten Identifikation für die junge Generation. Der Sound ist poppig und modern. Nun kommt er nach seinem Debüt-Konzert zum zweiten Mal nach Hachenburg, und zwar am 10. Juli. Dieses junge Talent muss man erleben!

Der Rapper Katarsiz steht für tiefgründige Texte, emotionale Tiefe und eine klare Stimme in der deutschen Raplandschaft. Er verarbeitet in seiner Musik persönliche Erfahrungen, gesellschaftliche Themen und zwischenmenschliche Konflikte. Sein Stil bewegt sich zwischen klassischem Hip-Hop und modernen Klangwelten, mit einem besonderen Fokus auf inhaltlicher Substanz. Dabei bleibt er authentisch, nahbar und immer mit einem klaren künstlerischen Anspruch.

Aufgewachsen in Frankfurt, fließen Einflüsse aus seiner Umgebung ebenso in seine Musik ein wie seine persönliche Entwicklung und Sicht auf die Welt. Katarsiz steht für Texte mit Tiefe – mal nachdenklich, mal kraftvoll, aber stets ehrlich. Beginn: 19.15 Uhr. Der Eintritt ist frei.