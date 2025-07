GEINSHEIM – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 39 bei Geinsheim – Leichtkraftradfahrer schwer verletzt

Montagnachmittag, 07. Juli 2025 gegen 15:45 Uhr, kam es auf der B 39 zwischen Geinsheim und Lachen-Speyerdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines Leichtkraftrades schwer verletzt wurde. Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein Traktor die B 39 in Fahrtrichtung Neustadt, weshalb sich eine Fahrzeugschlange gebildet hatte. Kurz vor der Abfahrt Lachen-Speyerdorf setzte Fahrer des ersten Fahrzeugs hinter dem Traktor zum Überholen an und wechselte dazu auf die linke Fahrspur. Er bemerkte jedoch nicht, dass bereits ein Zweiradfahrer von hinten den Überholvorgang eingeleitet hatte. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß, bei dem der Leichtkraftradfahrer zu Sturz kam. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik gebracht. Wie stark die Verletzungen sind, ist derzeit nicht bekannt. Die B 39 musste zur Unfallaufnahme kurzfristig gesperrt werden. Quelle Polizei