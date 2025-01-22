HACHENBURG – Einbruchsdiebstahl städtischer Bauhof Hachenburg

Mittwoch, 13. August 2025 im Zeitraum zwischen 02:00 und 03:00 Uhr nachts kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in den städtischen Bauhof in der Bahnhofstraße in Hachenburg. Ein Unbekannter verschaffte sich vermutlich gewaltsam über ein Fenster Zugang zum Gebäude. Zeugen, die Hinweise zur Tataufklärung geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Hachenburg unter folgender Nummer: 02662/9558-0 oder unter der E-Mail pihachenburg@polzei.rlp.de zu melden. Quelle Polizei