BUCHHOLZ – Verkehrsunfallflucht in 53567 Buchholz (Westerwald) – Zeugen gesucht

In der Zeit zwischen 06. und 13. August 2025 beschädigte ein Fahrzeug einen am rechten Fahrbahnrand der Asbacher Straße in Höhe der Hausnummer 12 abgestellten, weißen Mazda CX3 auf der linken Fahrzeugseite. Eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht wurde aufgenommen. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle Polizei