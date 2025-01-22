GROSSMAISCHEIDT – Dieseldiebstahl aus LKW in Großmaischeid

In dem Zeitraum zwischen 27.05.2026, 14:30 Uhr und 28.05.2026, 13:00 Uhr, kam es zu einem Dieseldiebstahl auf dem Parkplatz des Sportplatzes Großmaischeid in der Stebacher Straße. An einem Lastkraftwagen wurde das Tankschloss aufgebrochen und Dieselkraftstoff entwendet. Derzeit gibt es keinerlei Täterhinweise. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei