GIROD – Einbruch in Einfamilienhaus in Girod

In der Nacht zwischen 15. und 16. Februar 2025 wurde in ein Einfamilienhaus im Bereich der Nordstraße in Girod eingebrochen und diverse Wertgegenstände entwendet. Hierzu sucht die Polizei Montabaur Zeugen, die Angaben zu insgesamt drei Pkw mit Kölner Zulassung machen können, die am unmittelbar dahinter gelegenen Feldweg / Bahnbrücke geparkt haben sollen. Wer hat gegen 18 Uhr am Abend des 15. Februar 2025 Personen in diesem Bereich wahrgenommen oder kann sonstige Hinweise zu möglichen Auffälligkeiten machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion oder Kriminalinspektion Montabaur, Tel.: 02602-9226-0. Quelle: Polizei