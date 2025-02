EITORF- Ein Abend voller Musik und Gemeinschaft – Mitsingabend des Eitorfer Gesangvereins 1873

Am Wochenende lud der Eitorfer Gesangverein von 1873 e.V. zum traditionellen Mitsingabend ein, der größte kostenfreie Mitsingabend in der Region. Schon früh strömten die Besucher in das bunt geschmückte Sängerheim in der Parkstraße, um an diesem außergewöhnlichen Ereignis teilzunehmen, über das auch das Lokalradio berichtete.

Der Abend begann mit einer herzlichen Begrüßung durch den Vorsitzenden Günter Marx, der das musikalisch jecke Publikum willkommen hieß. DJ Flo sorgte bereits vor dem ersten gemeinsamen Lied für eine ausgelassene Stimmung. Markus Wolters brachte das Publikum mit seinem Spiel auf dem Keyboard und Akkordeon zum Mitsingen. Über eine Stunde lang erklangen rheinische Lieder, bei denen niemand textsicher sein musste, da der Chor Liedmappen zur Verfügung gestellt hatte.

Bei Kölsch und Würstchen zu kleinen Preisen kamen die Besucher kulinarisch auf ihre Kosten. Ein besonderer Höhepunkt war der Auftritt von Jörg Löhr als Hans Süper, der mit seinen Krätzchenliedern die Gäste begeisterte. Zudem sorgte das Windecker Prinzenpaar (Daniel I. & Nadine I.) mit der KG Herchen für weitere musikalische Höhepunkte, als sie gemeinsam mit den Gästen alle Auftrittslieder live sangen. RSE-Bezirksvertreter Heinz-Jürgen Joest überreichte ein großzügiges Präsent einer bergischen Brauerei, welches in den kommenden Tagen an die Helfer-Crew verteilt wird. Und an alle Damen im Verein gab es selbstverständlich zu Valentinstag eine Rose.

Der Mitsingabend war nicht nur ein Fest der Musik, sondern auch ein Fest der Gemeinschaft. Hier kann jeder seine Liebe zur Musik ausleben, unabhängig von Vorkenntnissen oder Talent. Der Gesangverein bietet die perfekte Gelegenheit, neue Freundschaften zu knüpfen und gemeinsam unvergessliche Momente zu erleben.

Günter Marx resümierte: „Wir dürfen uns auf diesem Wege bei allen bedanken, die vor und hinter den Kulissen zum Gelingen dieses Abends beigetragen haben. Schon heute laden wir zum kommenden Mitsingabend am 11. Juli 2025 um 18:00 Uhr sowie zu unseren Proben immer freitags um 18:00 Uhr unter Leitung von Karsten Rentzsch ins Sängerheim ein.“

Wer Interesse hat, Teil dieser musikalischen Gemeinschaft zu werden, ist herzlich eingeladen, an den Proben teilzunehmen und Mitglied im Eitorfer Gesangverein von 1873 e.V. zu werden. Hier findet jeder seinen Platz und kann Teil einer traditionsreichen und lebendigen Gemeinschaft werden.