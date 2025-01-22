Bürgerkurier

GIERSHAUSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Giershausen

Am Dienstag, 02. Dezember 2025, 19:30 Uhr, findet im Dienstzimmer des Ortsbürgermeisters Giershausen

eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

  1. Vorstellung und Beratung über den neuen Flächennutzungsplan
  2. Beratung und Beschlussfassung über die 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Gewerbegebiet „Auf dem Dörnchen“ Giershausen – Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB
  3. Grundstücksangelegenheiten
  4. Verschiedenes

Nichtöffentliche Sitzung

  1. Vertragsangelegenheiten
  2. Vertragsangelegenheiten

Jens Klöckner, Ortsbürgermeister

