GIERSHAUSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Giershausen

Am Dienstag, 02. Dezember 2025, 19:30 Uhr, findet im Dienstzimmer des Ortsbürgermeisters Giershausen

eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Vorstellung und Beratung über den neuen Flächennutzungsplan Beratung und Beschlussfassung über die 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Gewerbegebiet „Auf dem Dörnchen“ Giershausen – Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB Grundstücksangelegenheiten Verschiedenes

Nichtöffentliche Sitzung

Vertragsangelegenheiten Vertragsangelegenheiten

Jens Klöckner, Ortsbürgermeister