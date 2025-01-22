GIERSHAUSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Giershausen
Am Dienstag, 02. Dezember 2025, 19:30 Uhr, findet im Dienstzimmer des Ortsbürgermeisters Giershausen
eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Vorstellung und Beratung über den neuen Flächennutzungsplan
- Beratung und Beschlussfassung über die 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Gewerbegebiet „Auf dem Dörnchen“ Giershausen – Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB
- Grundstücksangelegenheiten
- Verschiedenes
Nichtöffentliche Sitzung
- Vertragsangelegenheiten
Jens Klöckner, Ortsbürgermeister