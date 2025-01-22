ALTENKIRCHEN – ROCK4 – The Music of Queen – A Night At The Opera, 50th Anniversary A-Cappella in Altenkirchen

Rock4 präsentieren am Freitag, 5. Dezember um 20 Uhr ihre a-cappella Show „The Music of Queen – A Night At The Opera, 50th Anniversary“ im KulturSalon der Stadthalle Altenkirchen. Der Einlass zur Veranstaltung beginnt um 19 Uhr.

50 Jahre Bohemian Rhapsody. 50 Jahre A Night At The Opera, das facettenreiche Meisterwerk von Queen und eines der berühmtesten Alben aller Zeiten. Rock4 zelebriert diesen Meilenstein der Musikgeschichte auf grandiose Art und Weise, mit der Stimme als einzigem Instrument.

In den letzten Jahren entwickelte sich Rock4 zu einer Vokal-Rockband: Mit einem tiefen Bass und einem Perkussionisten von Weltklasse, einem beeindruckenden Leadsänger und einem großartigen, klassischen Tenor.

Stimmkünstler von höchstem Niveau, die das Publikum in die kraftvollen Queen-Songs mitnehmen mit ihren vielfältigen Musikstilen, reichen Harmonien und subtilen, emotionalen Interpretationen.

Von Love Of My Life bis Death On Two Legs und von You’re My Best Friend bis The Prophet’s Song; alle Songs des Albums werden gesungen und natürlich bildet der Klassiker unter den Klassikern den krönenden Abschluss, die Bohemian Rhapsody.

Eine Reihe anderer bekannter Hits, darunter Killer Queen, Innuendo, You Don’t Fool Me und Who Wants To Live Forever runden den Abend harmonisch ab.

Das Unmögliche wahr werden lassen- Rock4 nimmt diese Herausforderung an und bietet einen einzigartigen Abend mit dem ultimativen Queen-Erlebnis: Die Aufführung des Albums A Night At The Opera.

Tickets sind im Vorverkauf ab 31€ im Kulturbüro, Marktstr. 30 in Altenkirchen 02681 7118 erhältlich. Für Schüler, Studenten, BFD und FSJ ab 15,75€. Die Tickets gibt es auch online über die Website des Veranstalters www.kultur-felsenkeller.de