Gemeinderat Schürdt berät über Straßenreinigung und Veranstaltungen

Schürdt. Der Ortsgemeinderat Schürdt kommt am Donnerstag, 5. November 2026, um 19.30 Uhr zu seiner nächsten Sitzung in der Grillhütte Schürdt zusammen.

Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Neufassung der Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen. Außerdem beschäftigt sich der Gemeinderat mit den Festen und Veranstaltungen in der Ortsgemeinde für die Jahre 2026 und 2027.

Weitere Punkte sind Informationen des Ortsbürgermeisters Torsten Saynisch, Verschiedenes sowie eine Einwohnerfragestunde, bei der Bürger ihre Anliegen vorbringen können.

Im anschließenden nichtöffentlichen Teil der Sitzung stehen Personalangelegenheiten und Verschiedenes auf der Tagesordnung.

Quelle: Ortsgemeinde Schürdt