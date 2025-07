GEBHARDSHAIN – Schwerer Verkehrsunfall in Gebhardshain

Am 16. Juli 2025 um 16:13 Uhr überschlug sich ein PKW im Bereich der Hachenburger Straße in Gebhardshain. Der 77jährige Fahrzeugführer kam in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Mauer. Der Fahrzeugführer erlitt schwerste Verletzungen. Nach Eintreffen von Notarzt, Feuerwehr und Polizei wurde der Mann mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die L 281 war für die Dauer der Unfallaufnahme, sowie weiterer Maßnahmen zwischenzeitlich gesperrt. Die Strecke ist nach Reinigungsarbeiten wieder freigegeben. Quelle Polizei