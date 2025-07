ALTENKIRCHEN – Fahrt ins Bergische Land – Schloss Homburg und der Kurort Nümbrecht waren das Ausflugsziel der Landfrauen im Bezirk Altenkirchen.

Bei herrlichem Sommerwetter ging es zuerst zum Schloss Homburg, das erstmals 1276 urkundlich im Besitz der Grafen von Sayn aus dem Hause Sponheim erwähnt wurde. Hier befindet sich das Museum des Oberbergischen Kreises. Vom Schlossturm hat man einen phantastischen Blick auf die Umgebung.

Nicht weit entfernt vom Schloss befindet sich der heilklimatische Kurort Nümbrecht. Die Gemeinde hat eine Gemeinsamkeit mit der Stadt Altenkirchen – beide werden in der Urkunde des Cassius-Stiftes aus dem Jahre 1131 erwähnt. Schön anzusehen sind die mit Schiefer verkleideten Häuser, eine bergische Bauart.

Eine kulinarische Spezialität ist die Bergische Kaffeetafel. Umschrieben wird sie mit „Koffeedrenken mit allem dröm on dran“, was bedeutet, dass alles auf den Tisch kommt, von süßen bis herzhaften Speisen. Auf keinen Fall fehlen darf Schwarzbrot, Waffeln und Milchreis. Viel Spaß hatten die Landfrauen mit der „Dröppelmina“, einer bauchigen Kaffeekanne mit langsam tropfendem Ausguss. Begeistert von dem schönen Ausflug ging der Dank an die Organisatorinnen Alma Lindlein und Heike Fuchs. Foto: Anka Seelbach