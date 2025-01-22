GEBHARDSHAIN – Für Raketenbauer, Theaterfreunde und Inliner

Die Kreisjugendpflege lädt Ende Juni wieder zu einigen Veranstaltungen und Mitmachaktionen ein, angesprochen sind junge Raketenbauer, kleine Theaterfreunde und ambitionierte Inliner; der Überblick:

In Kooperation mit „Frühes Forschen Rhein-Main“ findet am Samstag, 20, Juni, von 10 bis 14.30 Uhr ein Weltall-Workshop im Bürgerforum in Gebhardshain an. Der Kurs dreht sich rund um das Thema Raketen und Weltall. Dabei werdet die Kids zu kleinen Ingenieuren und bauen ihre eigene Rakete – und die muss natürlich auch gestartet werden. Interessierte Raketenbauer können sich anmelden unter jennifer.weitershagen@kreis-ak.de oder Tel. 02681-812541. Die Teilnehmergebühr beträgt 15 Euro.

Am Sonntag, 21. Juni, sind um 15 Uhr die Koblenzer Puppenspiele auf der Freilichtbühne in Mehren zu Gast und bringen den Hasen Nulli und den Frosch Priesemut mit. Die aus der „Sendung mit der Maus“ bekannten Kinderbuchhelden von Matthias Sodtke begeistern Jung und Alt. In einer den Bilderbüchern liebevoll nachempfundenen Landschaft agieren in offener Spielweise zwei Schau- und Puppenspieler mit bis zu einem Meter großen Tischfiguren. Veranstalter ist die Kreisverwaltung Altenkirchen, Jugendarbeit und Jugendschutz in Kooperation mit der Kirchen- und der Ortsgemeinde Mehren. Dank einer Aufführungsförderung durch das Land Rheinland-Pfalz beträgt der Eintritt 3 Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bei Regenwetter findet das Familientheater im angrenzenden Gemeindehaus statt.

Schließlich bieten auch in diesem Jahr wieder die Ortsgemeinde Wallmenroth sowie die Jugendpflegen des Kreises Altenkirchen und der VG Betzdorf-Gebhardshain wieder Inliner-Workshops für Kinder und Erwachsene an. Auf dem Parkplatz der Turnhalle geht es unter anderem um richtiges Abfahren, Slalom, Kurvenlauf, Ausweichen und wirkungsvolles Bremsen sowie Rutsch- und Falltechniken. Kinder ab sieben Jahren und Erwachsene sind gemeinsam eingeladen, am Samstag, 27. Juni, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr am Kurs teilzunehmen. Die Teilnehmergebühr beträgt 15 Euro pro Person. Anmeldung bei der Kreisverwaltung Altenkirchen unter Tel. 02681-812541 oder jennifer.weitershagen@kreis-ak.de per Mail.